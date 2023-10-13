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Jandarmanın durdurduğu araçta nakil belgesiz taşınan tavşan çıktı

13.10.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Havsa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ve M.A.’nın idaresindeki araçta yapılan aramada, 100 adet nakil belgesiz taşınan tavşan bulunduğu tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Havsa ilçesinde Jandarma Komutanlığı asayiş timleri devriye faaliyetleri sırasında, sürücülüğünü M.A.’nın yaptığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 100 adet nakil belgesiz taşınan tavşan bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsü M.A.’ya cezai işlem uyguladı.

Araçta bulunan hayvanlar için cezai işlemin ardından geçici sevk belgesi tanzim edildi.

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