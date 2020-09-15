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Jandarmanın durdurduğu araçtan FETÖ şüphelileri çıktı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları düşünülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sınıra yakın İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede aralarında FETÖ şüphelilerinin olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki incelemeleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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