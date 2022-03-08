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  4. Jandarmanın kahraman kadın astsubayları hemcinslerine karşı şiddete "dur" diyor

Jandarmanın kahraman kadın astsubayları hemcinslerine karşı şiddete "dur" diyor

08.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un kırsal mahallelerinde kapı kapı dolaşan jandarma personeli, ziyaretler ve seminerlerle kadınlara İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasını anlatıyor

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Sorumluluk bölgelerindeki yerleşim alanlarını karış karış gezen jandarma personeli, kadınlara ulaşmak için zaman zaman arazi koşullarının ağırlaştığı karlı ve çamurlu yolları aşıyor.

Kentin kırsal mahallelerinde evleri dolaşan, gittikleri her yerde kadınlardan yoğun ilgi gören ve "Asker ablalar, hoş geldiniz" sözleriyle karşılanan jandarma personeli, hemcinslerine İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlatıyor.

Jandarma kadın astsubaylar, yöredeki kadınlara ve üniversite öğrencilerine yönelik seminerler düzenleyerek şiddet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor.

- Çekingen davranan kadınlarla özel görüşme yapıyorlar

Gittikleri yerlerde zaman zaman derdini söylemeye çekinenlerle karşılaştıklarında ise özel görüşmeler yapan kadın jandarma personeli, hemcinslerinin dertlerine çare olmaya çalışıyor.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Tuğba Güven, İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen KADES'in şiddete maruz kalan kadınlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi için ülkede topyekun bir mücadele verildiğine işaret eden Güven, "Bu mücadelede bir kadının hayatına dokunmak bile bizim için önemli ve '1' sayısı bile bizler için çok fazla. Bir kadının hayatını bile kurtarmak veya şiddete maruz kalmasını önlemek bizim için önemli. Bu yüzden köyler, yolcu otobüsleri ve fabrikalar da dahil olmak üzere karış karış gezerek KADES uygulamasını anlatıp, vatandaşlarımızın telefonlarına yüklemelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

- "KADES uygulaması kadınlar için kalkan görevi görüyor"

Güven, KADES'in mobil uygulamasının kadınların kanayan yarasına "şifa" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece bir dokunuş, bu programla hayata atılan kocaman bir adım haline dönüşmektedir. Jandarma ailesi olarak paydaş kurumlarla sürekli, hiç durmadan dinamik bir yapı halinde çalışıyoruz. KADES uygulamasını kullanarak hayata tutunan birçok kişiyi görmek, görevimizi layıkıyla yaptığımızın bizler için en güzel göstergesidir. KADES uygulaması bu noktada kadınlar için kalkan görevi görüyor."

Güven, tüm kadınlardan telefonlarına KADES uygulamasını yüklemesini istedi.

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