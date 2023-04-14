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Jandarmanın operasyonuyla yakalandı

14.04.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şahıs, Bodrum’da jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.A. isimli şahsın Bodrum’da olduğu tespit edildi. T.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi. T.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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