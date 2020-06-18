YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Jandarmanın örgüt operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Jandarmanın örgüt operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

SAMSUN HABERLERİ  | 18.06.2020 11:25 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara’ yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat imal ve ticareti yapmak" suçlarından M.B., R.V.K., G.A., A.B., Y.B.

Jandarmanın örgüt operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara’ yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat imal ve ticareti yapmak" suçlarından M.B., R.V.K., G.A., A.B., Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen Z.Ş. ve B.Ş.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 7 adet dolu fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tabanca yayı, 333 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7,62 mm çapında G3 piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet 45 cal. tabanca fişeği, 1 adet oluklu ve testereli kasatura bıçak ele geçirildi. 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.
Operasyon kapsamında ara yakalanmalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 adet ses ve gaz tabancası, 1 adet pompalı av tüfeği, 278 adet 9 mm çapın tabanca fişeği, 36 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 117 adet boş kovan, 16 adet 7,65 mm tabanca fişeği çekirdeği, 1 adet torna makinesi, 1 adet mengeli sehpa, 174 adet tabanca imalatında kullanılan torna tesviye malzemesi ve 1 adet silah imalathanesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Jandarmanın örgüt operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Samsun Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:52
Sabah
04:54
Öğle
12:41
İkindi
16:41
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobil takla attı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Demokrasi Meydanı’nda ilk cuma namazı

Demokrasi Meydanı’nda ilk cuma namazı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.