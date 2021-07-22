Jandarmanın özel timi çevre ve hayvanlar için mesaide

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de jandarma bünyesinde oluşturulan özel tim, çevre ve doğayı koruyup, hayvanlara da yardım eli uzatıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ile Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, kesin korunacak hassas alan ilan edilen, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı ile Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi gibi güzellikleri korumak için etkin görev yapıyor.

Özel tim, 16 bin 100 kilometrekarelik sorumluluk sahasındaki her noktada yaralı, yardıma muhtaç veya tehlike altındaki, sahipli ya da sahipsiz hayvanları korumak, onlara yardım elini uzatmak için de mücadele veriyor.

Görev sahasına uygun arazi aracıyla devriye gezen, ihbarları değerlendiren ve bu kapsamda çalışmalarını yürüten tim, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen ihbarları da büyük bir titizlikle değerlendiriyor.

Tim komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özçelik, AA muhabirine, son beş yılda çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili 2 bin 67 olaydan bazılarına doğrudan müdahale ettiklerini, bazılarına da teknik destek verdiklerini söyledi.

Jandarmanın her alanda faaliyet gösterdiğini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"Timin kuruluş amacı İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında asayiş birimlerine teknik destek sağlamak. Sultan Sazlığı, Aladağlar, Hacer Ormanları, Kapuzbaşı Şelaleleri, Koramaz Vadisi ile Kapadokya'nın giriş kapısı olan Soğanlı Vadisi gibi tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerleri korumaya yönelik görevimizi ifa etmekteyiz. Jandarma olarak emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesiyle 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında bizim gibi can taşıyan ve yaşama hakkına sahip tüm hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

- Tedavi ve rehabilite ediliyor

Özçelik, muhtelif hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale ettiklerini, adli ve idari işlemler başlattıklarını anlattı.

Yaban hayatına yönelik devriyeler esnasında tespit ettikleri yaralı hayvanları ilk müdahale sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlara tedavi ve rehabilite için teslim ettiklerini aktaran Özçelik, hayvanların tedavilerinin ardından doğal yaşama bırakıldığını ifade etti.

Özçelik, çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetin tespitini yapmaya çalıştıklarını, son 5 yılda meydana gelen olayların çoğunluğunun maden, orman, kara avcılığı, su ürünleri, veterinerlik hizmetleri, mera ve imar kanunlarına muhalefet olarak gerçekleştiğini bildirdi.

- HAYDİ uygulamasından ihbar edilebilir

HAYDİ uygulamasının önemine değinen Özçelik, şöyle devam etti:

"HAYDİ uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilerek mobil cihazlara ücretsiz indirilen programdır. Vatandaşların, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen veya şahit olunan suçları HAYDİ uygulaması üzerinden ihbar etmesini bekliyoruz. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olarak, çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izleyerek tespitini yapmaya çalışmaktayız. Çevre, doğa ve hayvanları korumaya yönelik devriyelerimizin yanı sıra suç ve suçlularla mücadele kapsamında da önleyici faaliyetleri yapmaktayız."

Tim komutan yardımcısı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Serdar Albayrak da doğal hayat ve ekolojik dengenin korunması ve bu bilincin geliştirilmesi maksadıyla görev esnasında vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yaptıklarını ifade etti.

