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Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinde 2 şahıs tutuklandı

20.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen olaylarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli işlem yapılan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.

Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinde 2 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 farklı olaya müdahale etti. Müdahale edilen olaylarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3,01 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet lyrıca hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan adli işlem yapılan 4 şüpheliden 2’sinin tutuklandığı öğrenildi.

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