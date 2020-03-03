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Jandarmaya ’Bahar Kalkanı’ destek ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 03.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye topraklarında devam eden “Bahar Kalkanı Harekatı"na destek vermek, amacıyla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’i ziyaret etti.Suriye topraklarında devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Türk askerleri için Salihli İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Salihli’deki meslek odaları temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne taziye dileklerini sundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye topraklarında devam eden “Bahar Kalkanı Harekatı"na destek vermek, amacıyla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’i ziyaret etti.
Suriye topraklarında devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Türk askerleri için Salihli İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Salihli’deki meslek odaları temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne taziye dileklerini sundu. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan kahraman askerlerimizin ruhlarının şad olması, mekanlarının cennet olması dileklerinde bulunan oda başkanları yaptıkları ortak açıklamada; “Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının her koşulda ve ortamda manevi desteğimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
Salihli Jandarma Komutanı Mehmet Alşen, odaların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Oda başkanlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu duyarlı davranışınız bizi çok memnun etti” dedi.

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