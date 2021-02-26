Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım!

Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, samimi açıklamalarda bulundu. 'Ellen' adlı programa konuk olan Fonda, neden beyaz saçlı olmayı tercih ettiğini açıkladı.

"DOĞAL HALİMİ SEVİYORUM"

Doğal halini beğendiğini belirten 83 yaşındaki yıldız, "Beyaz bırakmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.



"ZAMANIMI ÇÖPE ATTIM"

Jane Fonda, ayrıca konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Saç boyayarak çok fazla zamanımı çöpe attım, çok fazla para harcadım, çok fazla kimyasal kullandım. Bundan bıktım.

"ARTIK KENDİMİ KESTİRMEYECEĞİM"

Bugüne dek defalarca estetik operasyon yaptıran Hollywood'un usta oyuncusu Jane Fonda, "Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım ama daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim" demişti.



Geçtiğimiz yıl Elle Kanada dergisinin Mart 2020 sayısına kapak olan Jane Fonda, daha önce yaptırdığı işlemlerle ilgili, "Kendime bir 10 yıl satın aldım" ifadelerini kullanmıştı.

