MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım!

Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım!

26.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım!

Hollywood'un usta oyuncusu Jade Fonda, artık saçlarını sarıya boyamayacağını açıkladı. Doğal halini çok beğendiğini söyleyen Fonda, "Saç boyayarak çok fazla zamanımı çöpe attım, çok fazla para harcadım, çok fazla kimyasal kullandım. Bundan bıktım!" dedi.

Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, samimi açıklamalarda bulundu. 'Ellen' adlı programa konuk olan Fonda, neden beyaz saçlı olmayı tercih ettiğini açıkladı.

avalon-0537332480

"DOĞAL HALİMİ SEVİYORUM"

Doğal halini beğendiğini belirten 83 yaşındaki yıldız, "Beyaz bırakmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
avalon-0538746345

"ZAMANIMI ÇÖPE ATTIM"

Jane Fonda, ayrıca konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

2986509_9d83a0e25e86aea956bfb006dc2f4ea2_640x640

Saç boyayarak çok fazla zamanımı çöpe attım, çok fazla para harcadım, çok fazla kimyasal kullandım. Bundan bıktım.

2986509_6b92f402e9693b6b55f766827103df67_640x640

"ARTIK KENDİMİ KESTİRMEYECEĞİM"

Bugüne dek defalarca estetik operasyon yaptıran Hollywood'un usta oyuncusu Jane Fonda, "Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım ama daha fazla estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim" demişti.
2986509_86c8bf89c905ec08fabe1710984df1cc_640x640

Geçtiğimiz yıl Elle Kanada dergisinin Mart 2020 sayısına kapak olan Jane Fonda, daha önce yaptırdığı işlemlerle ilgili, "Kendime bir 10 yıl satın aldım" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
İrem Derici: Justin beni niye paylaşmış?İrem Derici: Justin beni niye paylaşmış?
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Jane Fonda,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

Şaşırtan sözler! 'Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz'

Şaşırtan sözler! 'Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Diğer Haberler

Ece Erken yeni imajıyla şaşırttı! 'İyi dayandım'

Yeni imajıyla şaşırttı! 'İyi dayandım'

Retrograde ne demek? Aleyna Tilki’nin yeni şarkısıyla gündeme geldi

Aleyna Tilki'nin şarkısında geçiyor! Merak konusu oldu

İrem Derici: Justin beni niye paylaşmış?

İrem Derici: Justin beni niye paylaşmış?

Cem Adrian'dan köy okulları için online konser

Cem Adrian'dan köy okulları için online konser

Ireland Baldwin üstsüz pozuyla dikkat çekti

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

MasterChef'in iddialı şefi Eslem Sena Yurt'un inanılmaz değişimi

MasterChef Eslem'in inanılmaz değişimi! Bu halini unutun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.