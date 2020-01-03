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  4. Japon pirinç keki yine ölüme neden oldu

Japon pirinç keki yine ölüme neden oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Japon pirinç keki tehlikesi devam ediyor! Japonya’da geleneksel olarak yeni yılda tüketilen yapışkan kıvamlı pirinç keki Mochi, bir kişinin boğularak yaşamını yitirmesine neden oldu.

Japon pirinç keki yine ölüme neden oldu

Japonya'da her yıl bir geleneksel olarak yıl başında tüketilen ve yapışkan kıvamı nedeniyle yaşlı ve çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturan pirinç keki Mochi, bu sene de Tokyo'da 15 kişiyi hastanelik etti. Boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 15 kişiden biri olan ve ismi öğrenilemeyen 80'li yaşlardaki bir erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, hastaneye kaldırılanların yaş aralığının 68 ila 96 arasında değiştiğini açıkladı.

HER YIL AYNI RİSK

Pirincin un haline getirilmesiyle hazırlanan ve yapışkan kıvamı nedeniyle boğulma riski oluşturan Mochi, her sene yeni yılbaşı tatilinde Japonya'da yüksek miktarda tüketiliyor. Her yeni yıl öncesi, yaşlı ve çocuklar için boğulma uyarısı yapan yetkililer, yapışkan kıvamlı pirinç kekinin çok çiğnenmesi ve küçük parçalara bölünerek tüketilmesi uyarısında bulunuyor. Uyarılara rağmen, her yıl başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi boğulma tehlikesi atlatırken, Mochi zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
japon pirinç keki mochi

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