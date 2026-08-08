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Japon yıldız adım adım Fenerbahçe'ye geliyor!

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezon kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen Japon santrfor Ayase Ueda'yı gündemine aldı. 27 yaşındaki golcüyle yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken, sarı-lacivertliler Hollanda ekibiyle bonservis pazarlıklarına hız verdi.

Japon yıldız adım adım Fenerbahçe'ye geliyor!
Emre Şen

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, golcü arayışları kapsamında rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un formasını terleten 27 yaşındaki Japon forvet Ayase Ueda'yı transfer listesinin üst sıralarına eklediği öğrenildi.

UEDA TRANSFERİNDE OLUMLU GELİŞME

Japon yıldız adım adım Fenerbahçe ye geliyor! 1

Sarı-lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki Japon golcüyle gerçekleştirdiği ilk temaslarda önemli bir aşama kaydettiği belirtildi. Oyuncu cephesiyle yürütülen görüşmelerin pozitif bir eksende ilerlediği ifade edilirken, transferin resmiyete dökülmesi için Feyenoord kulübüyle anlaşma zemini aranıyor.

GÖZLER BONSERVİS PAZARLIĞINDA

Japon yıldız adım adım Fenerbahçe ye geliyor! 2

Oyuncuyu ikna etme konusunda mesafe kat eden Fenerbahçe yönetiminin önündeki en büyük engel ise Hollanda ekibinin bonservis talebi. Sarı-lacivertlilerin, Feyenoord'un kapıyı açtığı rakamda indirime gitmesini beklediği ve taraflar arasındaki pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği aktarıldı.

2025-26 SEZONUNDA 25 GOLLÜK ŞOV

Japon yıldız adım adım Fenerbahçe ye geliyor! 3

Ayase Ueda, 2025-26 sezonunda Feyenoord formasıyla sergilediği performansla Avrupa transfer pazarının dikkat çeken santrforlarından biri haline geldi. Japon yıldız, Eredivisie'de çıktığı 31 karşılaşmada 25 gol ve 1 asistlik muazzam bir katkı sağladı.

Hollanda liginde maç başına 0,89 gol ortalaması yakalayarak gol krallığı yarışına damga vuran Ueda, sahada kaldığı toplam 2 bin 533 dakika boyunca takımının en önemli hücum silahı oldu. Yıldız futbolcunun maç başına elde ettiği 7,46'lık puan ortalaması da istikrarlı performansını gözler önüne serdi.

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