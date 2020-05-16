Japonların 150 yıllık av tüfeği markasını Türk ustalar yaşatıyor

"Bu markanın hazin bir öyküsü var. Japonya'da 2011'de yaşanan tsunamide SKB'nin fabrikası sular altında kalmış. İmalatın sonlanmasıyla firmanın ABD'deki yetkili satıcısı ve ithalatçısı, markayı satın aldı. Üretici olarak bizimle ortak çalışma yürütüyor. Firmamız 6 yıldır piyasadaki SKB markasının yüzde 90'ını üretiyor."

Daha önce belde statüsünde olan 2 bin 711 nüfuslu mahallede 1948 yılında kurulan tesis, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteriyor.

- "150 yıllık firmanın öyküsünü devam ettiriyoruz"

Akdaş, ABD'li firma ile markayı yaşattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"150 yıllık firmanın öyküsünü devam ettiriyoruz. Bütün dünyada sevilen ve beğenilen bir markadır. Kaliteli, az adetli politika ile SKB'nin yılda 5 bin av tüfeğini satıyoruz. Bu ürünün ihracattaki payı ise diğer ürünlerimiz arasında yüzde 25 civarında gerçekleşiyor. SKB, Türk ustaların elinde hayat buluyor. Japon markasının güzel ve kaliteli öyküsünü sürdürüyoruz. Kaliteli üretim yaptığımız için mutlu bir iş birliğimiz var. Ürettiğimiz tüfeklerde 'Türkiye' menşei yazılıdır. Bu tüfekleri kullanan dünyadaki herkes, SKB'nin Türkiye'de üretildiğini bilir. Bu başarı, satışları da artırıyor."

