Senegal kaçtı, Japonya yakaladı!

Pes etmeyen Japonya'da 72. dakikada Kagawa'nın yerine oyuna giren Honda, 78'de golü atarak skoru 2-2 yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Golü yedikten sonra toparlanan Japonya'da 34'te Takashi Inui sahneye çıktı ve takımını devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü. İkinci yarıda iki takımda kontrollü bir futbol ortaya koydu. 71'de hızlı atakta sol kanattan içeriye çevrilen topu Wague güzel bir vuruşla ağlara gönderdi ve maçta Senegal yeniden üstünlüğü yakaladı: 1-2.

GOLLER: Dk. 11 Mane, Dk. 71 Wague (Senegal), Dk. 34 Inui, Dk. 78 Honda (Japonya)

SARI KARTLAR: Dk. 59 Niang, Dk. 90 Sabaly, Dk. 90+1 Ndoye (Senegal), Dk. 68 Inui (Japonya)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 11: Senegal öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Wague'nin ortası savunmadan sekti. Ters direk dibinde Sabaly'nin şutunda kaleci Kawashima'nın yumrukladığı top, önündeki Mane'ye çarparak ağlara gitti: 0-1.

DAKİKA 34: Japonya beraberliği yakaladı. Sol kanata atılan uzun topu kontrol eden Nagatomo, ceza sahası içinde iki rakibinin üzerine gitti. Nagatomo'nun ayağından açılan topu kontrol eden Inui'nin ayak içi plase vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 71: Senegal bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Mane, ceza sahası içindeki Sabaly'ye pasını attı. Sabaly'nin yerden içeriye sert gönderdiği topa arka direkte Wague gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı: 1-2.

DAKİKA 78: Japonya maça dengeyi getirdi. Sağ kanattan yapılan ortada Senegal kalecisi Khadim Ndiaye boşa çıktı, arka direkte Inui topu altı pas üzerindeki Honda'ya çevirdi. Honda topu boş kaleye rahat bir şekilde gönderdi: 2-2.

