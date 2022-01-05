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Japonya'dan yayılan lezzet: Hokkaido çorbası

05.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davet sofralarına çok yakışacak lezzetli mi lezzetli hafif mi hafif bir çorba tarifiyle sizleri buluşturuyoruz. Sunumuyla misafirlerinizin iştahını kabartacak ve her tadanın tarifini isteyeceği hokkaido çorbası, özel bir kabak çeşidi, krema ve çeşitli baharatlardan oluşan lezzet dengesi ile bir harika. Buyurun tarifimize geçelim...

Japonya'dan yayılan lezzet: Hokkaido çorbası

Japonya'da özel olarak yetiştirilen ve bizdeki balkabağına çok benzeyen hokkaido kabağından yapılan bu çorba ağır et yemeklerinden önce tercih edildiğinde uyum sağlayacak. Davet sofralarında sunmaya bayıldığımız ağır proteinler öncesinde yumuşak bir başlangıç yapmak isteyenlerin tercih edeceği bu çorba, sunumuyla da çok şık bir görsele sahip. Besleyiciliği yüksek, tadımı hafif, farklı bir tarif arayanlara özel hokkaido çorbası tarifimiz sizlerle!

HOKKAİDO ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet patates

  • 1 adet orta boy hokkaido kabağı

  • 1 adet orta boy havuç

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 paket sıvı krema

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Göz kararı su

ÜZERİ İÇİN

  • Maydanoz

  • Bir avuç iç kabak çekirdeği

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Kolay soyulması için kabağı 180 derece fırında 7 dakika bekletin.

  • Kabuklarını soyduğunuz patatesleri, havucu ve soğanları bol suda yıkayın.

  • Sebzelerin tamamını küp küp doğrayın.

  • Büyük boy tencerenizi ocağa alın ve içerisine 3 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin.

  • Hafifçe kızdırdığınız zeytinyağına minik minik doğradığınız 1 adet kuru soğanı ilave edin ve kavurmaya başlayın.

  • 1 diş sarımsağı ince ince kıyın ve soğanlarla birlikte kavurun.

  • Üzerine doğradığınız patatesleri ve havuçları da ekleyin, tüm sebzeleri yaklaşık beş dakika boyunca karıştırarak kavurun.

  • Hokkaido kabağının kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın.

  • Kavrulmaya devam eden karışık sebzelerin içerisine hokkaido kabağını ilave edin.

  • Üzerine göz kararı su ekleyin.

  • 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ederek kaynamaya bırakın.

  • Yaklaşık 25 dakika boyunca kaynayan Hokkaido kabağı çorbasını ocaktan alın.

  • Hala sıcak halde olan çorbanızı yaklaşık 5-6 dakika blenderden geçirin.

  • Pürüzsüz bir kıvam alan çorbanıza 1 paket sıvı krema ekleyin ve kremanın çiğ tadını almamak için çorbanızı 3 dakika daha kaynatın.

  • Yıkadığınız bir tutam maydanozu ince ince kıyın.

  • Bir avuç iç kabak çekirdeğini 1 tatlı kaşığı tereyağında biraz kavurun.

  • Çorba kaselerine aldığınız Hokkaido çorbanızın üzerine kıyılmış maydanoz ve kabak çekirdeği koyarak servis edin.

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