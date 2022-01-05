Japonya'dan yayılan lezzet: Hokkaido çorbası

Japonya'da özel olarak yetiştirilen ve bizdeki balkabağına çok benzeyen hokkaido kabağından yapılan bu çorba ağır et yemeklerinden önce tercih edildiğinde uyum sağlayacak. Davet sofralarında sunmaya bayıldığımız ağır proteinler öncesinde yumuşak bir başlangıç yapmak isteyenlerin tercih edeceği bu çorba, sunumuyla da çok şık bir görsele sahip. Besleyiciliği yüksek, tadımı hafif, farklı bir tarif arayanlara özel hokkaido çorbası tarifimiz sizlerle!

HOKKAİDO ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet patates

1 adet orta boy hokkaido kabağı

1 adet orta boy havuç

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 paket sıvı krema

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Göz kararı su

ÜZERİ İÇİN

Maydanoz

Bir avuç iç kabak çekirdeği

1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI