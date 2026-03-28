SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Japonya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli’nin

Japonya Grand Prix’sinde pole pozisyonunda Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli başlayacak.

Cevdet Berker İşleyen

Formula 1’de Japonya Grand Prix’sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Sezon iyi başlayan Mercedes’in pilotları, Japonya’daki yarışın startında ilk iki sırada yer alacak.

Mercedes’in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, sıralama turlarında yaptığı 1:28.778 derecesiyle pole pozisyonuna olacak. Yarışa takım arkadaşı George Russell ikinci, McLaren’den Oscar Piastri de üçüncü sıradan başlayacak.

Japonya Grand Prix’si yarın TSİ 08.00’de 5 bin 807 metre uzunluğundaki Uluslararası Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.