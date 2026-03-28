Japonya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli’nin

Formula 1’de Japonya Grand Prix’sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Sezon iyi başlayan Mercedes’in pilotları, Japonya’daki yarışın startında ilk iki sırada yer alacak.

Mercedes’in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, sıralama turlarında yaptığı 1:28.778 derecesiyle pole pozisyonuna olacak. Yarışa takım arkadaşı George Russell ikinci, McLaren’den Oscar Piastri de üçüncü sıradan başlayacak.

Japonya Grand Prix’si yarın TSİ 08.00’de 5 bin 807 metre uzunluğundaki Uluslararası Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak.