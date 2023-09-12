JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Japonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Japonya Türkiye maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. 24.956 seyirci kapasiteli Cegeka Arena'da oynanacak olan karşılalşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi gözler bu hazırlık maçına çevrildi. Japonya Türkiye maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte Japonya Türkiye maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Japonya Türkiye maçı bugün (12 Eylül 20232 Salı) saat 15.20'de başlayacak.

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya Türkiye maçı canlı olarak TRT 1'de ekrana gelecek.

Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.



