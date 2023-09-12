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JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? 12 Eylül 2023 Japonya Türkiye milli maçı TRT 1 frekans ayarı

12.09.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Türkiye maçı canlı olarak TRT1'de yayınlanacak. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu haftayı 'bay' geçen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi internette "2023 TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor ve Japonya Türkiye maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte Japonya Türkiye milli maçı canlı yayın saati ve TRT 1 frekans ayarı...

Japonya Türkiye maçı canlı olarak TRT1'de ekrana gelecek. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu haftayı 'bay' geçen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Cegeka Arena'da oynanacak olan bu hazırlık maçından üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Japonya Türkiye maçı canlı izleme ekranı ve TRT 1 frekans bilgisi internette araştırılıyor. Japonya Türkiye milli maçı canlı yayın saati ve TRT 1 frekans ayarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TRT FREKANS BİLGİSİ

TRT HD Türkiye kapsaması:

Uydu: Türksat 4A,
Frekans;11794,
Polarizasyon; V (Dikey),
Sembol Oranı; 30000,
FEC; 3/4

UYDU FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Uydu frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılır:

  • Uydu alıcısını açın.,

  • Kurulum ya da ayarlar menüsüne girin.

  • Tek kanal arama menüsüne giriş yapın.

  • Uydu" bölümünde 'Türksat 42° E' ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştirin.

  • 'Şebeke Aram' kısmını açık olarak seçin.

  • Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini yapılabilmektedir.

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

J4

J1

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Japonya Türkiye maçı bugün (12 Eylül 20232 Salı) saat 15.20'de başlayacak.

Japonya Türkiye maçı canlı olarak TRT 1'de ekrana gelecek.

J2

Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

J3

Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

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