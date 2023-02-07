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Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi İstanbul'a geldi

07.02.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'ndan aktarma yaparak Adana'ya gidecek 18 kişilik ekip, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Japonya'nın gönderdiği 18 kişilik Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, İstanbul'a ulaştı.

Haneda Havalimanı’ndan kalkan ve Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı'ndan aktarma yapan ekip, Adana'ya hareket etti. Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Adana'ya ulaştıktan sonra deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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