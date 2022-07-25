YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak

Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak

25.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamaguchi kentinde son haftalarda aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu 42 kişinin Japon makaklarının saldırılarında yaralandığı aktarıldı

Japonya'da polisin yabani maymun saldırılarını önlemek için sakinleştirici silah kullanmaya yöneleceği bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, Yamaguchi kentinde son haftalarda aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu 42 kişinin Japon makaklarının saldırılarında yaralandığı belirtildi.

Haberde, zaman zaman makak saldırılarının ülkenin farklı bölgelerinde görüldüğüne işaret edildi.

Yamaguchi sakinlerden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, kısa sürede bu kadar çok saldırı yaşanmasının nadir olarak görüldüğünü belirterek, "Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğradı. Son zamanlarda yaşlılar ve yetişkin erkekler de hedef alındı." ifadesini kullandı.

Bu ayın başında başlayan ilk saldırıların ardından Japon makaklarını tuzakla yakalama girişimlerinin başarısız olduğu, polisin bölgedeki devriyesinin işe yaramadığı kaydedildi.

Haberde, Japon polisinin bölge sakinlerini korkutan yabani maymun saldırılarını durdurmak için sakinleştirici silahlara yöneleceği belirtildi.

Yetkililer, kentteki saldırılardan sadece bir mi yoksa daha fazla maymunun mu sorumlu olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.

Bir zamanlar nesilleri tehdit altında olan ve son yıllarda sayıları giderek artan Japon makakları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "en az endişe veren" tür olarak listelenmişti.

Yamagata Üniversitesinin araştırmasına göre, sayılarının hızla artması insanlar ve Japon makakları arasındaki "çatışmayı" tetikledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer ettiMKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer etti
Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandıAdana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Japonya

Ankara Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.