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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, Gaziantep'te biyolojik arıtma tesisini gezdi

26.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, Gaziantep'te biyolojik arıtma tesisini gezdi

GAZİANTEP (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ortaklığında hizmete alınan Gaziantep İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, bir dizi temasta bulunmak üzere kente gelen Kazuhiro, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Kanalizasyon ve Su İdaresi'ne (GASKİ) bağlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni gezdi.

Gezinin ardından açıklama yapan Şahin, Japonya ile tarih boyunca dost kaldıklarını, bu ülkeyle çok ortak noktalarının olduğunu belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı ile enerji alanında ortak çalışmamız mevcut. Biz bu dönemde dostumuzu tanıdık. Bize candan gelen 'ben de varım' diyen bir Japonya oldu. Japonya’ya ve halkına çok teşekkür ediyorum. Bu dostluk o kadar kuvvetli şekilde devam ediyor ki Gaziantep Ticaret Odamızla da bir araya gelip iki ülkenin ticari ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz konusunda da istişarelerimiz oldu ve devam ediyor. Bu ilişkiler Gaziantep'i tanıtma konusunda da önemli avantajlar sağlıyor."

Kazuhiro ise kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Gaziantep'in her alanda hızlı büyüdüğünü ifade eden Kazuhiro, "Japonya olarak sığınmacıları konuk eden bölge halkının yükünü azaltmak için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek isterim. Dostluğumuzun nişanesi olacak bundan sonraki projeler, vasıtasıyla Japonya ile Gaziantep'in, Türkiye'nin dostluğu ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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