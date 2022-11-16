Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Suzuki Kazuhiro ve beraberindeki heyet, Japon hükümeti ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından gerçekleştirilen kalkınma iş birliği projelerinin tanıtım turu kapsamında Kırıkhan ilçesindeki atık su arıtma tesisini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü İkbal Polat, Kazuhiro'ya, tesisin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Buradaki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükelçi Kazuhiro, İstanbul'daki patlama nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hatay'da iki günlük programları olacağını aktaran Kazuhiro, "Tur boyunca Japonya'nın kamu ve özel sektörünün Türkiye'ye yönelik toplumsal ve ekonomik katkılarının farkına varmanızı temenni ederim." dedi.

Kazuhiro, ziyaretlerinde Japon yeni kredisi kullanımıyla inşa edilen tesisleri yakından inceleme fırsatı bulacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sizlere Japon yeni kredisi kullanımıyla inşa edilen Hatay atık su arıtma tesisi, yerel projelere hibe programı kapsamında gerçekleştirilen kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi ekipman sağlanması projesi ve Osmaniye'de Japonya-Türkiye ortak girişiminin fabrikasını göstereceğiz. Tur kapsamında göreceğimiz tüm destinasyonlarda, fiilen o tesisi yönetenler veya orada çalışanlar, her tesis ve ekipman hakkında bilgi verecek ve rehberlik edecektir."

Büyükelçi Kazuhiro ve beraberindekiler, daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Kazuhiro'ya ziyaretlerinde JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka, HATSU Genel Müdürü İkbal Polat ve İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner eşlik etti.

