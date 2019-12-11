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Jarad Anthony Higgins’in özel jetinde 35 kilogram esrar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde polisin özel uçağını aradığı esnada havalimanında nöbet geçirerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Amerikalı ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins'in uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Jarad Anthony Higgins’in özel jetinde 35 kilogram esrar bulundu

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins, polis ve FBI’ın havaalanında özel uçağını ararken panikleyince uyuşturucu etkili ilaçlar içti. İlaçların etkisiyle nöbet geçiren rapçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel uçağı aranan rapçinin uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

POLİSTEN KORKTU, UYUŞTURUCU ETKİLİ İLAÇLARI YUTTU

Juice WRLD sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki şarkıcı, polis ve FBI’ın özel jetini araması sonrası aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Rapçi yer yer kendine gelse de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Juice Wrld’ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

35 KG ESRAR, ÜÇ ADET TABANCA VE ÇOK SAYIDA MERMİ…

Polisin konu hakkında yaptığı açıklamada uçağın bagajında 35 kilogram esrar, 6 şişe kodein şurubu, 9 mm 40 kalibrelik üç adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğunu aktarıldı. Rapçinin iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı. Güvenlik görevlileri 30 Aralık’ta mahkemeye çıkarılacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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