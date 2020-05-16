Jardel'den Emre Belözoğlu'na olay gönderme!

Galatasaray tarihinin rekor transferi Mario Jardel sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Brezilya doğumlu golcü, Galatasaray forması giydiği dönemden bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğrafta Emre Belözoğlu’nun suratı karalanmıştı.
Jardel, “Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz” ifadelerini kullandı.
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