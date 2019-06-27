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Jasper Cillessen 35 milyon Euro bedelle Valencia'da

İSPANYA HABERLERİ  | 27.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Valencia, Barcelona forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı kaleci Jasper Cillessen'i transfer etti.

Jasper Cillessen 35 milyon Euro bedelle Valencia'da

Üç sezon Barcelona forması giyen kaleci Cillessen, 35 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Valencia'ya transfer oldu.

Valencia Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı milli futbolcunun kendisini 2023'e kadar bu kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Cillessen'in kontratındaki serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olarak belirlendiği aktarıldı.

Hollanda Milli Takımı'nda 48 maçta görev yapan Jasper Cillessen, Barcelona'dan önce Ajax ve NEC Nijmegen takımlarında forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jasper Cillessen Valencia barcelona

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