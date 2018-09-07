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Javier Garcia Premier Lig'de ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'u çalıştıran Javier Gracia, ağustos ayının teknik direktörü seçildi.

Javier Garcia Premier Lig'de ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Watford ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve geçen ay üç maçını da kazanan İspanyol çalıştırıcının ayın teknik direktörü seçildiği kaydedildi.

Geçen yıl ocak ayından bu yana başkent ekibinde görev yapan 48 yaşındaki Gracia, oylamada meslektaşları Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino ve Maurizio Sarri'yi geride bıraktı.

Oylamada, Tottenham Hotspur forması giyen Lucas Moura da ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

26 yaşındaki futbolcu, geçen ay 3-0 kazandıkları Manchester United maçında iki, 3-1 galip geldikleri Fulham karşılaşmasında da bir kez rakip fileleri havalandırdı.

Moura, vatandaşları Juninho, Edu ve David Luiz'in ardından bu ödülü kazanan dördüncü Brezilyalı futbolcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Premier Lig watford Javier Garcia Javi Garcia

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