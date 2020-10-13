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Javier Tebas: Messi bir para makinesini

İSPANYA HABERLERİ  | 13.10.2020 07:37 | Son Güncelleme

La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin İspanya'da oynamaya devam etme kararından duyduğu memnuniyeti anlattı.

Javier Tebas: Messi bir para makinesini

La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin İspanya'da futbol oynamaya devam etme kararından dolayı mutlu olduğunu belirterek Arjantinli süperstarı "para kazandırma makinesi" olarak değerlendirdi.

Tebas verdiği röportajda Messi'nin Barcelona'da kalma kararından mutluluk duyduğunu belirttiği açıklamasında, "Onun İspanya'da oynamaya devam etmesini seviyorum. O bir para kazandırma makinesi." sözlerini kullandı.

La Liga birliği olarak Ronaldo ve Messi'nin ayrılması durumunda oluşabilecek finansal travma konusunda da hazırlıklı olduklarını söyleyen Tebas, "Neymar ve Ronald oayrıldı ve La Liga olarak büyümeye devam ettik. Bunun nedeni La Liga markasını büyütmek için yaptığımız çalışmadır." diye konuştu.

Tebas ayrıca Messi ayrılmış olsa bile La Liga haklarını 4 sezon için zaten satmış olduklarını söylerken ayrılık iddiaları olduğu dönemde bile kimsenin kendilerini arayıp anlaşmaları iptal etmek istemediğini söyledi.

Messi'nin Barcelona ile sözleşmesi bu sezon sona eriyor ve Tebas'ın açıklamalarının gerçekliğinin Messi'nin olası ayrılığından sonra test edileceğine inanılıyor.

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