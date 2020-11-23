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Jayson Tatum’dan Boston Celtics’e 195 milyon dolarlık imza!

NBA HABERLERİ  | 23.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon NBA’in en iyi oyuncularından olan Jayson Tatum, Boston Celtics ile olan kontratını uzattı. Habere göre Celtics, 5 yılda Tatum'a 195 milyon dolar ödeyecek

Jayson Tatum’dan Boston Celtics’e 195 milyon dolarlık imza!

Geçen sezon NBA'in en iyi oyuncularından biri haline dönüşen ve Boston Celtics'i sırtlayan isimlerden olan Jayson Tatum, yeşil-beyazlılarla olan sözleşmesini uzatmaya karar verdi.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre 22 yaşındaki yıldız, 5 yıl (5. yıl oyuncu opsiyonu) 195 milyon dolar değerinde bir kontrat için Doğu ekibiyle anlaşmaya vardı.

2017 NBA Draftı’nın 3 numarası olan Tatum, 2019-20 sezonunda 23,4 sayı, 7,0 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi rakamlarını yakalamıştı.

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