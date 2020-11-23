Jayson Tatum’dan Boston Celtics’e 195 milyon dolarlık imza!

Geçen sezon NBA'in en iyi oyuncularından biri haline dönüşen ve Boston Celtics'i sırtlayan isimlerden olan Jayson Tatum, yeşil-beyazlılarla olan sözleşmesini uzatmaya karar verdi.
ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre 22 yaşındaki yıldız, 5 yıl (5. yıl oyuncu opsiyonu) 195 milyon dolar değerinde bir kontrat için Doğu ekibiyle anlaşmaya vardı.
2017 NBA Draftı’nın 3 numarası olan Tatum, 2019-20 sezonunda 23,4 sayı, 7,0 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi rakamlarını yakalamıştı.
Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul!
Fenerbahçe'de Erol Bulut haklı çıktı
Ibrahimovic böyle istedi! 10 yıl sonra gelen galibiyet...
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!
Abdullah Avcı: Bizim hedefimiz zirve!
Ekuban: Ronaldo'yu çok izledim, onun gibi sevindim
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Haaland'tan hat-trick şov
Juventus Ronaldo ile kazandı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum