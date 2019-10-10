Jean-Michel Aulas, Jose Mourinho'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Aulas, Mourinho'nun bir takımla anlaştığını söyledi.

PORTO'YU UEFA KUPASI ŞAMPİYONU YAPAN MOURINHO

Hafta içinde Slyvinho'nun görevine son veren Fransız kulübünün patronu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kendisiyle SMS vasıtasıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki taraf için de olumlu havada geçen bir konuşmaydı. Ancak Jose, başka bir takımla anlaşmış olduğundan teklifimizi kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Fransız ekibinin patronunun yaptığı bu açıklama sonrası, Mourinho'nun başına geçebileceği 2 takım ön plana çıktı. Bu takımların, Pochettino ile yollarını ayırma ihtimali olan Tottenham ve geleceği tartışma konusu olan Lucien Favre'nin çalıştırdığı Borussia Dortmund olduğu belirtildi.

