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Jean-Michel Aulas, Jose Mourinho'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

FRANSA HABERLERİ  | 10.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho için çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sylvinho ile yollarını ayıran Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, Mourinho'yu takımın başına getirmek için görüştüğünü ancak Portekizli çalıştırıcının başka bir takımla anlaştığı için tekliflerini kabul etmediğini söyledi.

Jean-Michel Aulas, Jose Mourinho'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Aulas, Mourinho'nun bir takımla anlaştığını söyledi.

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Hafta içinde Slyvinho'nun görevine son veren Fransız kulübünün patronu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kendisiyle SMS vasıtasıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki taraf için de olumlu havada geçen bir konuşmaydı. Ancak Jose, başka bir takımla anlaşmış olduğundan teklifimizi kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Fransız ekibinin patronunun yaptığı bu açıklama sonrası, Mourinho'nun başına geçebileceği 2 takım ön plana çıktı. Bu takımların, Pochettino ile yollarını ayırma ihtimali olan Tottenham ve geleceği tartışma konusu olan Lucien Favre'nin çalıştırdığı Borussia Dortmund olduğu belirtildi.

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