Jean-Pierre Papin'den Galatasaray'a övgüler

Fransız efsane futbolcu ve futbol yorumcusu Jean-Pierre Papin, Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Papin'in sözleri...

"Paris'in böyle çok pozisyon yaratarak oynamasına alışığız. Bugün de işini çok ciddiye alan bir Paris gördük. Paris'in en güçlü yönünü göstermek için mücadele etmesi önemliydi. Galatasaray'ın sahasında, bu kadar saldırgan ve pres yapan bir takıma karşı performansları gayet iyi sayılır.

"PSG'YE KARŞI BU KADAR CESUR BİR TAKIM GÖRMEMİŞTİM"

Galatasaray'ı da tahminimden çok çok daha iyi buldum. Özellikle, kısa paslaşmalarda. N'Zonzi harikuladeydi. Uzun süredir PSG'e karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim. Orta sahada özellikle N'Zonzi ve arkadaşları, PSG'ye kafa tuttular.

"FALCAO, BABEL'DEN YARDIM ALAMADI"

Galatasaray'da eksik olan, takımın Falcao'yu yeterince destekleyememesiydi. Çok koştu ama asla ihtiyacı olan topları alamadı. Bence tam olarak bir orta saha problemi değil bu. Kanatlar yeterince çalışmıyor. Onun destek forveti olan Ryan Babel'den çok yardım aldığını da söyleyemem. Babel'in tam pozisyonu değildi bu mevki. Falcao'ya yardım, biraz eksik oldu.