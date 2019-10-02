SPOR

Jean-Pierre Papin'den Galatasaray'a övgüler

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2019 08:05 | Son Güncelleme

Fransız efsane futbolcu Jean-Pierre Papin, Galatasaray için övgü dolu ifadeler kullandı. Papin, "Uzun süredir PSG'e karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim" dedi.

Fransız efsane futbolcu ve futbol yorumcusu Jean-Pierre Papin, Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Papin'in sözleri...

"Paris'in böyle çok pozisyon yaratarak oynamasına alışığız. Bugün de işini çok ciddiye alan bir Paris gördük. Paris'in en güçlü yönünü göstermek için mücadele etmesi önemliydi. Galatasaray'ın sahasında, bu kadar saldırgan ve pres yapan bir takıma karşı performansları gayet iyi sayılır.

"PSG'YE KARŞI BU KADAR CESUR BİR TAKIM GÖRMEMİŞTİM"
Galatasaray'ı da tahminimden çok çok daha iyi buldum. Özellikle, kısa paslaşmalarda. N'Zonzi harikuladeydi. Uzun süredir PSG'e karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim. Orta sahada özellikle N'Zonzi ve arkadaşları, PSG'ye kafa tuttular.

"FALCAO, BABEL'DEN YARDIM ALAMADI"
Galatasaray'da eksik olan, takımın Falcao'yu yeterince destekleyememesiydi. Çok koştu ama asla ihtiyacı olan topları alamadı. Bence tam olarak bir orta saha problemi değil bu. Kanatlar yeterince çalışmıyor. Onun destek forveti olan Ryan Babel'den çok yardım aldığını da söyleyemem. Babel'in tam pozisyonu değildi bu mevki. Falcao'ya yardım, biraz eksik oldu.

"SERİ ÇOK MAHARETLİ"
Seri, tanıdığımız bir oyuncu. Nice'te tanıdım ilk olarak. Teknik olarak son derece rahat ve pas konusunda da çok maharetli bir oyuncu. O da kısa paslarda çok iyi. Sanırım, Galatasaray da biraz buna doğru evriliyor. N'Zonzi'nin de kısa paslardaki başarısıyla birlikte...

"GALATASARAY KEŞKE PUAN ALABİLSEYDİ"
Muslera, çok büyük bir kaleci. Büyük bir takımın da büyük bir kalecisi olduğuna şaşırmamak lazım. En az 2-3 yüzde yüzlük pozisyon kurtardı. Fakat, Galatasaray'ın da bugün tekrar uyandığını hisseder gibi oldum. Daha önceki oyunlarının da üstüne çıktılar. Keşke 1 puan da alabilselerdi. Şimdilik, Brugge'den aldıkları 1 puanla yetinmek durumunda kaldılar.

"GRUPTA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Henüz sadece 2 maç oynandı. Real Madrid'in aldığı sonuçları görüyorsunuz. Hiçbir şey tamamen sonuçlanmış değil. 2-2'lik maç Madrid - Brugge maçı. Paris'in karşısındaki ikinci maçlarını da göreceğiz. Bütün takımlar için alınacak yol var hala.

"FATİH TERİM, PSG'E KARŞI KENDİ OYUN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ GİBİ"
Bugün Fatih Terim, Paris'in tehlike yaratabileceği mevkileri de kontrol edip önlemler alabilmek adına kendi oyun sistemini de değiştirmiş gibi gözüküyor. Bunda da başarısız olmadı. PSG'yi, Galatasaray'ı sonuna kadar ciddiye almak zorunda bıraktırdı oyun anlayışıyla. Teknik direktörleri Thomas Tuchel, Parisli oyuncularından oyunu üçüncü bölgeye doğru zorlamalarını istedi herhalde. Zaten, bu da onları sonuca yaklaştırmakta faydalı bir istek oldu. Galatasaray, gayet normal bir şekilde oynadı. Fazla pozisyona giremediler. Paris gibi çok güçlü bir takım karşısında performansları yeterli olmadı."

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Terim'in Real Madrid iddiası!Terim'in Real Madrid iddiası!
Falcao yenilgiye rağmen umutluFalcao yenilgiye rağmen umutlu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jean-Pierre Papin Galatasaray psg

En Çok Okunan Haberler

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

G.Saray, PSG'yi salladı ama yıkamadı!

G.Saray, PSG'yi salladı ama yıkamadı!

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Takım arkadaşının saatini çaldı, kovuldu!

Takım arkadaşının saatini çaldı, kovuldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jean-Pierre Papin'den Galatasaray'a övgüler

Jean-Pierre Papin'den Galatasaray'a övgüler

Fatih Terim: Bugüne kadarki en iyi oyunumuzu oynadık

Terim'in Real Madrid iddiası!

Falcao, Seri ve Nzonzi PSG mağlubiyetini değerlendirdi

Falcao yenilgiye rağmen umutlu

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti sürüyor

G.Saray'ın hasreti sürüyor! 28 maçta...

G.Saray, PSG'yi salladı ama yıkamadı!

G.Saray, PSG'yi salladı ama yıkamadı!

PSG G.Saray'ı dağıttı! İlk maçta şok yenilgi

PSG G.Saray'ı dağıttı! İlk maçta şok yenilgi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.