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Jeep'ten aralık ayı kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

Jeep'ten aralık ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Jeep, yılın son kampanyası ile SUV severlere iddialı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor.

Türkiye'de Tofaş çatısı altındaki Jeep açıklamasına göre, Marka, yılın son ayında bir satış kampanyası hayata geçiriyor. Aralık ayında Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını hiç beklemeden, hemen teslim alabiliyor. Fark oluşturan yüksekliğini tasarım ve teknolojisiyle birleştiren Jeep Compass ile Jeep Renegade, 45 bin TL’ye varan takas avantajı ve 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yerini alıyor.

Aralık ayında Jeep Renegade 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajıyla satışa sunuluyor.

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