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Jen Selter İstanbul'a geldi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.05.2018 08:39 | Son Güncelleme

Daha önce ismi NBA yıldızı Porzingis ile anılan dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter, İstanbul'a geldi.

Selter'in İstanbul'a gelişi, sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Jen Selter İstanbul'a geldi!

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Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li fitness modeli Jen Selter, İstanbul'a geldi.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan ABD’li fitness modeli Jen Selter, İstanbul'a geldi.
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Instagram'dan bir hikaye paylaşan Selter, Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.

Instagram'dan bir hikaye paylaşan Selter, Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaştı.
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Ayrıca ünlü model Twitter'dan, 'Merhaba İstanbul' paylaşımını yaptı.

Ayrıca ünlü model Twitter'dan, 'Merhaba İstanbul' paylaşımını yaptı.
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24 yaşındaki ABD'li modelin İstanbul'a neden geldiği henüz bilinmiyor.

24 yaşındaki ABD'li modelin İstanbul'a neden geldiği henüz bilinmiyor.
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Jen Selter daha önce, NBA yıldızı Kristaps Porzingis ile gündeme gelmişti.

Jen Selter daha önce, NBA yıldızı Kristaps Porzingis ile gündeme gelmişti.
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Instagram fenomeni Jen Selter’i takip eden ve Selter’in paylaşımlarını beğenen Porzingis’e Selter de olumlu yanıt vermişti.

Instagram fenomeni Jen Selter’i takip eden ve Selter’in paylaşımlarını beğenen Porzingis’e Selter de olumlu yanıt vermişti.
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter İstanbul'a geldi!

Jen Selter İstanbul'a geldi!
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Jen Selter fitness

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