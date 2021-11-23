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Jennifer Aniston, The Morning Show dizisi için soyundu

23.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Aniston başrolünü Reese Witherspoon ve Steve Carell ile paylaştığı The Morning Show dizisinin bir sahnesi için soyundu. 52 yaşındaki oyuncunun duş sahnesi The Morning Show 2. sezonuna damga vurdu.

Jennifer Aniston, The Morning Show dizisi için soyundu

Başrollerini Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’un paylaştığı The Morning Show, bir televizyon kanalının sabah şovunda çalışan ekip ve perde arkasında olup bitenlere odaklanan hikayesiyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Kasım 2020’de ikinci sezonuyla ekranlara gelmesi beklenen dizi, pandemi engeline takılmış ve ertelenmişti.

Eylül ayında yayınlanmaya başlayan Apple Tv+ dizisi The Morning Show 2. sezonuna, Jennifer Aniston’un duş sahnesi damga vurdu.

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Alex Levy karakterini canlandıran oyuncu, dizide de işlenen koronavirüs pandemisi nedeniyle girdiği bunalımlı anlar bir duş sahnesiyle gözler önüne serildi.

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"SAHİP OLDUĞUM EN ZOR İŞLERDEN BİRİ"

Jennifer Aniston daha önce verdiği bir röportajda The Morning Show dizisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu, sahip olduğum en zor işlerden biri. Göreve hazır olduğumu biliyordum, ama sonra bu kadın için bu dünyayı yaratmak için tüm duyguların kazısı yapıldı. Dışarı çıkıp, olmanız gereken kişi olmak her zaman kolay değildir."

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Jennifer Aniston
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