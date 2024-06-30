Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Karısı tatildeyken...

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ayrılıklarından 20 yıl sonra bir aya gelerek evlilik kararı almıştı. Evlilikleri çok konuşulan çift bir süredir ayrılık iddialarıyla da gündemde.

Çift her ne kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

People dergisinin haberine göre, Ben Affleck satışa çıkardıkları evdeki eşyalarını toplamaya başladı bile.

54 yaşındaki aktörün, eşyalarını topladığı esnada Jennifer Lopez'in tek başına Avrupa'da tatilde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ EŞİNE YAKIN BİR EVDE YAŞIYOR

İddialara göre, oyuncu, Lopez tatilden dönmeden evdeki eşyalarını toplamak istiyor.

Aktörün, eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığı biliniyor.





