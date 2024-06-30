MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Karısı tatildeyken...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Karısı tatildeyken...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ayrılacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Ben Affleck'in karısı tatildeyken eşyalarını toplaması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında neler oluyor? Karısı tatildeyken...

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ayrılıklarından 20 yıl sonra bir aya gelerek evlilik kararı almıştı. Evlilikleri çok konuşulan çift bir süredir ayrılık iddialarıyla da gündemde.

Çift her ne kadar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da Affleck'in alyanssız görüntülenmesi ve ardından çiftin evlerini satışa çıkarması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

People dergisinin haberine göre, Ben Affleck satışa çıkardıkları evdeki eşyalarını toplamaya başladı bile.

FG

54 yaşındaki aktörün, eşyalarını topladığı esnada Jennifer Lopez'in tek başına Avrupa'da tatilde olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ EŞİNE YAKIN BİR EVDE YAŞIYOR

İddialara göre, oyuncu, Lopez tatilden dönmeden evdeki eşyalarını toplamak istiyor.

Aktörün, eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığı biliniyor.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safiye Soyman su jeti yapmaya çalışınca... Sosyal medya yıkıldı Safiye Soyman su jeti yapmaya çalışınca... Sosyal medya yıkıldı
Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye sorduğu 'evlilik' sorusu gündemde! Tepki yağıyor...Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye sorduğu 'evlilik' sorusu gündemde! Tepki yağıyor...
“Rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusunu duyunca...“Rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusunu duyunca...
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
En Çok Okunan Haberler
Küçükkaya'nın acı günü! Annesi denizde kalp krizi geçirdi

Küçükkaya'nın acı günü! Annesi denizde kalp krizi geçirdi

Temmuz cep yakacak! Kritik tarih yaklaştı! Akaryakıt, sigara ve alkol... Zam geliyor

Temmuz cep yakacak! Kritik tarih yaklaştı! Akaryakıt, sigara ve alkol... Zam geliyor

"Çıplak sahnelerin var" deyip açık açık sordu! Babasının tepkisini itiraf etti

"Çıplak sahnelerin var" deyip açık açık sordu! Babasının tepkisini itiraf etti

Çeşme'deki orman yangının çıkış anı kamerada!

Çeşme'deki orman yangının çıkış anı kamerada!

CHP'li belediyenin kararı kardeş Özel'i isyan ettirdi

CHP'li belediyenin kararı kardeş Özel'i isyan ettirdi

Evinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu öldürmüş

Evinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu öldürmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.