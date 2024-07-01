HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı düştü! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

Fiyatı düştü! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.07.2024 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek LEGO tutkunları buraya! Tamı tamına 1642 parçadan oluşan, LEGO severlerin favori modeli olmayı başaran LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Yapım Seti, bugüne özel 4500 TL indirimle sizleri bekliyor. Sabırlı, zorlu ve çok keyifli bir LEGO deneyimi yaşamak isterseniz ya da LEGO hayranı sevdiklerinize armağan edecek hediye arayışındaysanız bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalısınız!

Fiyatı düştü! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

Spor otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, LEGO® Technic'in eşsiz detaylarıyla can buluyor! 1642 parçadan oluşan bu muhteşem yapım seti, koleksiyonerler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Kusursuz detaylarıyla gerçek aracı andıran LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance 42171, LEGO koleksiyonunuzun yıldızı olmaya aday. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan LEGO setine sahip olmak ve heyecan verici yapım sürecinin keyfini çıkarmak isterseniz detaylar içeriğimizde...

LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance 42171 - Yetişkinler için Koleksiyonluk Yaratıcı Yarış Arabası Modeli Yapım Seti (1642 Parça)

Adsız tasarım - 2024-07-01T141156.033

Yetişkinler için tasarlanmış1642 parçadan oluşan LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance 42171, koleksiyonluk bir yarış arabası. Gerçekçi detaylarla donatılan LEGO, Mercedes-AMG F1 W14 E Performance aracının özgün tasarımını yansıtıyor. Setin tamamlanmasıyla çalışan bir direksiyon, süspansiyon, V6 turbo motor, açılabilir motor kapağı ve daha birçok detaylı parça yer alıyor. Zorlu ve keyifli bir yapım sürecine dahil olmak ister misiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel indirim yakalayıp aldım. Çok kaliteli."

  • "Çok iyi bir tasarıma, kaliteye ve sıkılığa sahip. Hiç tereddüt etmeden tekrar satın alırdım. Topladığı ikinci lego olduğu ve zor olmadığına, her şeyin çok iyi belirtildiği ve onu harfine takip ederseniz kolay olduğu unutulmamalı."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

 Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

 Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
LEGO
İş birliği İçerikleri
"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Rahatlığından vazgeçemeyeceğiniz en şık jogger pantolonlar

Rahatlığından vazgeçemeyeceğiniz en şık jogger pantolonlar

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

Sezonun en çok satan yüzme ürünlerini sizin için seçtik

Sezonun en çok satan yüzme ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Sezonun en çok satan yüzme ürünlerini sizin için seçtik

Sezonun en çok satan yüzme ürünlerini sizin için seçtik

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantaları

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantaları

Yıllar geçse de hep moda! Zamansız şıklık sunan Levi's tişört indirimde

Yıllar geçse de hep moda! Zamansız şıklık sunan Levi's tişört indirimde

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

A101'e iPhone telefon, Converse ayakkabılar, Dyson ve Smeg ev aletleri geliyor!

A101'e iPhone telefon, Converse ayakkabılar, Dyson ve Smeg ev aletleri geliyor!

Rüzgara ve güneşe yenik düşmeyin! Tatil keyfinizi artıracak plaj çadırları

Rüzgara ve güneşe yenik düşmeyin! Tatil keyfinizi artıracak plaj çadırları

Tümünü Gör
Rüzgara ve güneşe yenik düşmeyin! Tatil keyfinizi artıracak plaj çadırları

Rüzgara ve güneşe yenik düşmeyin! Tatil keyfinizi artıracak plaj çadırları

Michael Kors, Calvin Klein... Minimal şıklık sunan en havalı çantalar

Michael Kors, Calvin Klein... Minimal şıklık sunan en havalı çantalar

ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor!

ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor!

Açık havanın keyfini doyasına çıkarmanızı sağlayacak hamaklar

Açık havanın keyfini doyasına çıkarmanızı sağlayacak hamaklar

Kamp ve piknikleriniz için en iyi buz aküsü tavsiyesi

Kamp ve piknikleriniz için en iyi buz aküsü tavsiyesi

Deniz keyfi yaparken sağlığınızdan olmayın!

Deniz keyfi yaparken sağlığınızdan olmayın!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

Rahatlığından vazgeçemeyeceğiniz en şık jogger pantolonlar

Rahatlığından vazgeçemeyeceğiniz en şık jogger pantolonlar

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

BİM'e Stanley Yemek Termosu geliyor!

Yıllar geçse de hep moda! Zamansız şıklık sunan Levi's tişört indirimde

Yıllar geçse de hep moda! Zamansız şıklık sunan Levi's tişört indirimde

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Mersin'deki o anlar kamerada! Site sakinini başını ezerek öldürdü

Mersin'deki o anlar kamerada! Site sakinini başını ezerek öldürdü

Mahkeme başkanını kızdırdı, gazetecilere kafa salladı! Sinan Ateş cinayeti duruşmasında anlattı: '10 kişiyi vurduk'

Mahkeme başkanını kızdırdı, gazetecilere kafa salladı!

Torbalı'daki tüp patlamasında kahreden detaylar! Kimi ayakkabı bakıyormuş, kimi pazara gidiyormuş

Torbalı faciasında kahreden detaylar!

Viral olan görüntüler! Bir saniye bile beklemedi... İş arkadaşları şoke oldu

Viral olan görüntüler! Bir saniye bile beklemedi... İş arkadaşları şoke oldu

Belediye başkanından 'tahta sopa' talimatı: Vura vura kırılmış! Akılalmaz iddialara yanıt verdi: "Bunu yere yatırıp dövmeye başlayın"

Belediye başkanından 'sopa getirin' talimatı: Vura vura kırılmış

Eski eşini çocuğunun gözü önünde katletti! Elazığ'da vahşet: Bir hafta sonra can verdi

Eski eşini çocuğunun gözü önünde katletti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.