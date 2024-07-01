Fiyatı düştü! Koleksiyonluk Mercedes LEGO'da fırsat zamanı

Spor otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, LEGO® Technic'in eşsiz detaylarıyla can buluyor! 1642 parçadan oluşan bu muhteşem yapım seti, koleksiyonerler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Kusursuz detaylarıyla gerçek aracı andıran LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance 42171, LEGO koleksiyonunuzun yıldızı olmaya aday. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan LEGO setine sahip olmak ve heyecan verici yapım sürecinin keyfini çıkarmak isterseniz detaylar içeriğimizde...

LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance 42171 - Yetişkinler için Koleksiyonluk Yaratıcı Yarış Arabası Modeli Yapım Seti (1642 Parça)

Yetişkinler için tasarlanmış1642 parçadan oluşan LEGO® Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance 42171, koleksiyonluk bir yarış arabası. Gerçekçi detaylarla donatılan LEGO, Mercedes-AMG F1 W14 E Performance aracının özgün tasarımını yansıtıyor. Setin tamamlanmasıyla çalışan bir direksiyon, süspansiyon, V6 turbo motor, açılabilir motor kapağı ve daha birçok detaylı parça yer alıyor. Zorlu ve keyifli bir yapım sürecine dahil olmak ister misiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel indirim yakalayıp aldım. Çok kaliteli."

"Çok iyi bir tasarıma, kaliteye ve sıkılığa sahip. Hiç tereddüt etmeden tekrar satın alırdım. Topladığı ikinci lego olduğu ve zor olmadığına, her şeyin çok iyi belirtildiği ve onu harfine takip ederseniz kolay olduğu unutulmamalı."

Bu içerik 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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