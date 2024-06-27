Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

"Daha önceden de Colombia ayakkabı aldım. İç taban çok rahat. Çok yürüyen birisi olduğum için önemli benim için. Hafif bir ayakkabı. Üst malzemesi sıkı dokunmuş kumaş. Fiyatı da çok uygundu. Türkiye'ye çok kısa sürede geldi. Sivas'a 10 günde gelmiş oldu. Kesinlikle tavsiye ederim."