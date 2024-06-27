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Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
27.06.2024 14:45
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Tişörtler, gömlekler, pantolonlar, ayakkabılar... Yazı konforlu bir şekilde geçirmenizi sağlayacak, kalitesiyle memnun eden, bir kez alıp uzun yıllar kullanabileceğiniz Columbia markasının ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki parçalar...

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazın en çok tercih edilen giyim ürünleri arasında terletmeyen, pamuklu tişörtler, açık renk gömlekler, ayaklara hava aldıran kanvas ayakkabılar yer alıyor. Siz de yazın hem rahat hem de havalı bir stile sahip olmak istiyorsanız Columbia indiriminin öne çıkan parçalarını kaçırmamalısınız. %50'ye varan indirimlerle, yarı fiyatına sahip olabileceğiniz Columbia ürünlerini sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. Columbia Slack Tide Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-27T141422.025

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önceden de Colombia ayakkabı aldım. İç taban çok rahat. Çok yürüyen birisi olduğum için önemli benim için. Hafif bir ayakkabı. Üst malzemesi sıkı dokunmuş kumaş. Fiyatı da çok uygundu. Türkiye'ye çok kısa sürede geldi. Sivas'a 10 günde gelmiş oldu. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Çok çok rahat, harika konforlu bir ayakkabı."
Ürünü İncele

2. Columbia Bahama II Uzun Kollu Gömlek

Adsız tasarım - 2024-06-27T140952.011

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beden ölçünüz önemli. Biraz büyük olabilir."

  • "Krem rengi vardı, indirimden yeşil rengi de aldım. Geniş kalıp 171 boy, 89 kg S beden tam oluyor. Uygun fiyat için teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

3. Columbia Black Mesa Kısa Kollu Polo Tişört

Adsız tasarım - 2024-06-27T134840.492

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaş kalitesi şimdiye kadar aldığım Columbia'nın en iyisi. Ayrıca beden tam oldu. Kargo çok hızlı geldi."

  • "Çok sevdim, beklendiği gibi görünüyor."
Ürünü İncele

4. Columbia Fairbanks Low Erkek Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-27T140832.098

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Colombia kalitesi! Amazon sayesinde ucuz ve kaliteli ürün sahibi oldum."

  • "Ürün görselindeki gibi. Hızlı, özenli kargo. Yarım numara büyük istedim, iyi oldu. Teşekkürler."
Ürünü İncele

5. Summit Valley Woven Kısa Kollu Gömlek

Adsız tasarım - 2024-06-27T140322.238

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaz için güzel bir ürün."

  • "Sipariş beklenenden 3 gün önce geldi ve yüksek kalitede."
Ürünü İncele

6. Columbia Bahama Vent Rahat Bağcık Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-27T141237.944

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel ve rahat bir ayakkabı. Topuk genişlik dayanıklılık anlamında çok iyi."

  • "Ürün tam yazlık ve çok rahat."
Ürünü İncele

7. Columbia Silver Ridge Convertible Pantolon

Adsız tasarım - 2024-06-27T140433.158

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve yürüyüş için harika."

  • "İyi gözüküyor. Güzel uyuyor."
Ürünü İncele

8. Columbia Basic Siyah Tişört

Adsız tasarım - 2024-06-27T140553.952

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok yumuşak bir dokusu var, pamuk olması artısı."

  • "Çok kaliteli ve fiyatı çok iyi."
Ürünü İncele

9. Columbia Silver Ridge Utility™ Pantolon

Adsız tasarım - 2024-06-27T140727.128

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün harika ancak bedeni olmadı bu nedenle iade ediyorum. Satın almayı düşünenler elini çabuk tutsa iyi olur."

  • "Ürün çok başaralı. İnanılmaz rahat ve hava alan bir kumaş. Teslimat da çok hızlı ve sorunsuz oldu. Sadece ben aldıktan sonra fiyat düştü o biraz üzdü."
Ürünü İncele

10. Columbia Crestwood Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-06-27T141121.987

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hafif bir ayakkabı, ayağınızda yok gibi. Ayak numaranıza göre verebilirsiniz. Ben yarım numara büyüğünü aldım, kalın çoraplarla da çok rahat giymek için. Su geçirmezliğini denemedim ama çoğunlukla şehir ve çevresinde giyeceğim için su geçirmezlik özelliğinin yeterli olacağını düşünüyorum."

  • "Hızlı gönderim orijinal ve uygun fiyatlı. Satıcı güvenilir. Teşekkürler."
Ürünü İncele

11. Columbia Passo Alto III Heat Dış Mekan Termal Pantolon

Adsız tasarım - 2024-06-27T141558.994

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalite. Tam numaranızı alabilirsiniz."

  • "Ah be Amazon da olmasa bunları bulamayacaüız Türkiye'de . Uygun fiyat kaliteli malzeme. Beden olarak çok az bir şey dar."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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