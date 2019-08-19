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Jennifer Lopez'in hamak keyfi! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği konserle ülkemizde gündeme gelen Jennifer Lopez turne dönüşü sevgilisiyle özlem gideriyor. Lopez yaptığı paylaşımla fit vücudunu sergiledi.

Jennifer Lopez'in hamak keyfi! Beğeni yağdı

Geçtiğimiz haftalarda It's My Party adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Göz kamaştıran fiziğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Şu sıralar erkek arkadaşıyla güneşli havanın tadını çıkaran Lopez, hamakta güneşlendiği sırada çekilen fotoğrafını Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Lopez’in yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

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