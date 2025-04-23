Fulya Zenginer "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" diyerek depreme yakalandığı anları paylaştı

23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremleri daha hafif artçılar izledi.

Deprem anına dair sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Cüneyt Özdemir ve bazı spikerler depreme canlı yayında yakalanırken oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında çekim yaparken depreme yakalandı.

Zenginer depreme hissettiği anda çocuğunun odasına koştu. Depremin şiddeti kameraya yansırken bir süre sonra telefon sabitlendiği yerden düştü.

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Oyuncu Fulya Zengiler "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…" diyerek o anları paylaştı ve "Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" dedi.