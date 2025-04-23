MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fulya Zenginer "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" diyerek depreme yakalandığı anları paylaştı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depreme oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında yakalandı. Zenginer o anları "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" diyerek paylaştı.

Fulya Zenginer "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir" diyerek depreme yakalandığı anları paylaştı
Kubra Akalın

23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremleri daha hafif artçılar izledi.

Deprem anına dair sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Cüneyt Özdemir ve bazı spikerler depreme canlı yayında yakalanırken oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında çekim yaparken depreme yakalandı.

Ekran görüntüsü 2025-04-23 150640

Zenginer depreme hissettiği anda çocuğunun odasına koştu. Depremin şiddeti kameraya yansırken bir süre sonra telefon sabitlendiği yerden düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cüneyt Özdemir canlı yayında depreme yakalandı! Korku içinde yayını terk etti Cüneyt Özdemir canlı yayında depreme yakalandı! Korku içinde yayını terk etti

Oyuncu Fulya Zengiler "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…" diyerek o anları paylaştı ve "Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cüneyt Özdemir İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı! Korku içinde yayını terk ettiCüneyt Özdemir İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı! Korku içinde yayını terk etti
Depremde telefonlar çekmedi! Armağan Çağlayan isyan ettiDepremde telefonlar çekmedi! Armağan Çağlayan isyan etti

Anahtar Kelimeler:
deprem Fulya Zenginer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

Show TV'nın fenomen dizisinde flaş ayrılık!

Show TV'nın fenomen dizisinde flaş ayrılık!

Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

Galatasaray'da 5-1'e rağmen Okan Buruk saha kenarında çılgına döndü! Su şişesini yere fırlattı

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

Park halindeki araçlar böyle sallandı! O anlar kamerada

Park halindeki araçlar böyle sallandı! O anlar kamerada

İstanbul'da deprem! Bir kişi balkondan atlayarak yaralandı

İstanbul'da deprem! Bir kişi balkondan atlayarak yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.