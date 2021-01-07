Jennifer Lopez plajdan paylaştı! Kalçalarını sergiledi

Jennifer Lopez yine sosyal medyayı salladı. 51 yaşındaki Lopez, kumsalda çekilen bir videosunu paylaştı.

Drake ile birlikte seslendirdiği Life is Good adlı şarkının, bir versiyonunu kullanan JLO,kırmızı bikinisinin üzerine renkli bir tunik giydi.

Lopez'in paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Şu sıralar tatil yapan Lopez daha sonra ise seksi bir paylaşım daha yaptı. Bikinisiyle kalçalarını sergileyen Lopez paylaşımına "Plaj serserisi' notunu düştü.

Pandemi sebebiyle düğünü ertelen Lopez katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti.



