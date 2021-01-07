MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez plajdan paylaştı! Kalçalarını sergiledi

Jennifer Lopez plajdan paylaştı! Kalçalarını sergiledi

07.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez, sabah saatlerinde plajda çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı. 137 milyon takipçisini kırmızı bir bikiniyle selamladığı bu videoya 16 milyona yakın beğeni geldi. Lopez'in kalça pozu ise sosyal medyayı salladı.

Jennifer Lopez yine sosyal medyayı salladı. 51 yaşındaki Lopez, kumsalda çekilen bir videosunu paylaştı.

Drake ile birlikte seslendirdiği Life is Good adlı şarkının, bir versiyonunu kullanan JLO,kırmızı bikinisinin üzerine renkli bir tunik giydi.

5ff5c49318c77316185b1a8e

Lopez'in paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Şu sıralar tatil yapan Lopez daha sonra ise seksi bir paylaşım daha yaptı. Bikinisiyle kalçalarını sergileyen Lopez paylaşımına "Plaj serserisi' notunu düştü.

drodo

Pandemi sebebiyle düğünü ertelen Lopez katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay olduBu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu
Hercai’den kırılması zor rekor! Tam 30 milyon... Hercai’den kırılması zor rekor! Tam 30 milyon...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Trump'tan göstericilere çağrı

Trump'tan göstericilere çağrı

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'

Diğer Haberler

Duygu Özaslan bu sefer de Kendall Jenner'a özendi! Yine sevgilisinin kucağında...

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Hadise makyajsız doğal halini paylaştı!

Hadise makyajsız doğal halini paylaştı!

Yaparsın Aşkım yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! Yaparsın Aşkım ne zaman yayınlanacak?

Yaparsın Aşkım sürpriz bölümle ekrana dönüyor!

Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu: Örnek olmak istedim

Alişan canlı yayında korona aşısı oldu!

Barış Murat Yağcı'dan sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi!

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum sularına bıraktım

Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum sularına bıraktım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.