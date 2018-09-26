MAGAZİN

Jennifer Lopez şimdi de kaslarıyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez kol ve sırt kaslarını gözler önüne serdiği Instagram pozuyla yine olay yarattı.

Jennifer Lopez şimdi de kaslarıyla olay oldu

Geçip giden yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Kırmızı bir elbise giyen 49 yaşındaki Lopez, kol ve sırt kaslarını gözler önüne seren bir pozuna Instagram sayfasında yer verdi. Lopez bu pozunu "Bu geceki şovdan sonra kendimi süper kadın gibi hissediyorum" notuyla paylaştı.

Lopez paylaşımında 27 günde 15 kez şov yaptığını ve bu yolun başındayken kendi kendine bu işten daha güçlü bir şekilde çıkmaya söz verdiğini belirtti.

KASLARININ SIRRI

"Çalışacağım ve hayatım boyunca sahip olduğum en kusursuz şekle sokacağım bedenimi" diyen Lopez, egzersiz programları sırasında kendini yorgun hissettiği anlar da olduğunu belirterek bulabildiği her fırsatta hatta seyahatte bile programını aksatmadığını belirtti. Birçok duygu hissettiğini belirten Lopez "Ama en çok güçlü, mutlu ve müteşekkir hissediyorum" diye yazdı.

Lopez'in kol kasları ise takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Bazıları görüntünün photoshop yardımıyla rötuşlandığını ileri sürerken bazıları da Lopez'in uzun yıllar spor yaptığını o yüzden kaslarının bu kadar gelişmiş olabileceğini belirtti.

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