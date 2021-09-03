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  4. Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Çınar, "kuantum bilgisayar"ın önemine dikkati çekti:

Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Çınar, "kuantum bilgisayar"ın önemine dikkati çekti:

03.09.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eğer yapay zekada veya geleceğin teknolojileri olan kuantum bilgisayarlarda söz sahibi olmak istiyorsak, gelişmiş ülkelerin 21 yıl önce başladığı kuantum bilgisayar yarışına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor"

Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar, "Eğer yapay zekada veya geleceğin teknolojileri olan kuantum bilgisayarlarda söz sahibi olmak istiyorsak, gelişmiş ülkelerin 21 yıl önce başladığı kuantum bilgisayar yarışına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rufai Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Gebze'de Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldığını hatırlattı.

Yapay zeka geleceğinin kuantum bilgisayarlarda olduğunu ve bu alanda çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Çınar, "Çünkü bu bilgisayaralar klasik 0-1 ile işlem yapan bilgisayarlara kıyaslanmayacak derecede işlem kapasitesine sahip. Özelikle Amerika, Rusya, Çin, Japonya Güney Kore gibi gelişmiş ülkeler 90 yılların sonunda bu çalışmalara başladı ve günümüzde IBM 50 Qubit bilgisayar ile Çin'deki araştırma ekibi Zu Chongzhi ise 62 Qubit bilgisayar üretti." ifadelerini kullandı.

Çınar, kuantum bilgisayarların çalışma prensibinin atom altı parçacıklar olan elektronlar veya fotonların hareketi üzerine olduğuna işaret ederek, bunun da 1 kelvin gibi çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştiğini aktardı.

Dünyada iyonlarla (bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan oluşmuş elektrik yüklü parçacıklar) çalışma döneminin başladığını anımsatan Çınar, şunları kaydetti:

"İyonlarla yapılacak bir kuantum bilgisayar oda sıcaklığında çalışabileceği için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Artık ülkemizde de kuantum bilgisayar çalışmalarının başlaması gerekmektedir. Bu çalışmalar öncelikle TÜBİTAK, ASELSAN gibi teknoloji kurumları veya elektronik ve bilgisayar bölümleri olan üniversitelerin bünyesinde yapılabilir. Eğer yapay zekada veya geleceğin teknolojileri olan kuantum bilgisayarlarda söz sahibi olmak istiyorsak gelişmiş ülkelerin 21 yıl önce başladığı kuantum bilgisayar yarışına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor."

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