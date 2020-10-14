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Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi toplandı

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi toplandı

Manisa’nın kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıda, ilgili gündem maddeleri görüşülerek, meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.
Başkan Kayda, alınan kararların Manisa, Kula ve Salihli’ye hayırlı olmasını diledi. Jeopark Belediyeler Birliği sınırları içerisinde bulunan Kula-Salihli Jeoparkı’na UNESCO tarafından uluslararası öneme sahip bir kalite sertifikası olan Global Jeopark ünvanı ve etiketi verildiğini ifade eden Başkan Kayda, “Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkımız sayesinde hem bölgemizi dünya turizmine açmak hem de Manisa, Kula ve Salihli’mizi yerel, bölgesel ve ulusal anlamda tanıtmak istiyoruz” dedi.
Toplantıya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve meclis üyeleri katıldı.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi toplandı

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