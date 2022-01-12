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Jeotermal santralde afet farkındalık eğitimi

12.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeotermal santralde afet farkındalık eğitimi

İSTANBUL (AA) - Çelikler Holding bünyesinde işletilen Aydın'daki Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim AŞ'nin Sultanhisar ve Kuyucak'a bağlı Pamukören Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelerindeki 324 personele yönelik temel afet bilinci ve tahliye tatbikatı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, AFAD Aydın Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından ildeki kurum, kuruluş ve firmalarda arama kurtarma eğitimlerine devam ediliyor.

Katılımcıları bilinçlendirmek amacıyla 2 gün boyunca süren eğitimde, uzman ekiplerce afet bilinci, yangın, ilk yardım, doğal afetlere ve acil durumlara karşı nasıl korunulacağı, afet çantasının nasıl hazırlanacağı, afet sonrasında yaşanabilecekler, hafif arama kurtarma gibi çeşitli konulara değinildi. Deprem, sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum gibi doğal afetler ile yangınlar gibi acil durumlar öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine de işaret edildi. Eğitimlere, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman da katıldı.

AFAD Gönüllülük Sistemi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nın da anlatıldığı eğitime farklı birimlerden pek çok personel katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim AŞ iş güvenliği uzmanları, afet eğitimlerinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu eğitimlerle 324 personelimiz temel afet eğitimi alarak olası bir felakette neler yapması gerektiğini öğrendi. Doğal afetler, her an başımıza gelebilir. Bu nedenle olası bir afet durumunda ne yapılması gerektiğini, acil müdahale yöntemlerini bilmek hayati önem taşıyor. Personelimize uzman ekibiyle bu eğitimi sunan AFAD İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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