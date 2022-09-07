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Jerusalem Quartet 13 Eylül'de CRR'de sahneye çıkacak

07.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jerusalem Quartet 13 Eylül'de CRR'de sahneye çıkacak

İSTANBUL (AA) - "II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", 13 Eylül'de Jerusalem Quartet topluluğu ile Miguel da Silva ve Frans Helmerson'ı ağırlayacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte Wolfgang Amadeus Mozart, Erich Wolfgang Korngold ve Johannes Brahms'ın eserleri yorumlanacak.

Konserde, kemanda Alexander Pavlovsky ve Sergei Bresler, viyolada Ori Kam ve Miguel da Silva, viyolonselde ise Kyril Zlotnikov ve Frans Helmerson sahneye çıkacak.

Jerusalem Quartet topluluğu, bugüne dek dünyanın önemli festivallerinde ve önde gelen salonlarında müzikseverlerle buluştu.

Festival 23 Eylül'de sona erecek.

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