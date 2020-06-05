JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı

Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen IRENEC 2020, Kovid 10 önlemleri sebebiyle bu yıl dijital ortamda başladı.

Türkiye’nin vizyonu doğrultusunda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik, siyasi boyutlarının yanı sıra sanayi, mimari, ulaşım, eğitim alanında hayata geçirilmesi gereken yolların iki gün masaya yatırılacağı boyunca masaya yatırılacağı “IRENEC 2020, 10. Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansının ilk günü JESDER Başkanı Ufuk Şentürk konuşmacı olarak katıldı. Şentürk, kullanım oranı her geçen gün artan jeotermal enerjinin dünü, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaştı. Yenilenebilir enerji alanında ulusal ve uluslararası uzmanların, araştırmacıların ve sözcülerin katıldığı “IRENEC 2020, 10. Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı”, Covid 19 önlemleri sebebiyle dijital ortamda başladı. Konferansların ilk gününde Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün tüm temsilcileri de yer aldı. "Yenilenebilir Enerji Senfonisi" oturumunda yer alan yenilenebilir enerjinin tüm tarafları, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarını detaylarıyla paylaştı. Düzenlenen oturumda JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk jeotermal enerjinin dünü, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaştı.

“Hedefimiz kısa sürede dünyada ilk 3’e girmek”

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği çatısı altında güçlerini birleştiren 22 üyenin 59 lisanslı santralle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Şentürk, “Öncelikli hedefimiz jeotermal enerjinin ülkemizde bilinirliğini artırmak ve faydalarını toplumuza anlatarak yerli ve milli enerji yatırımlarımızı güçlendirmek. Bugün ülkemizin elektrik enerji ihtiyacının yüzde 5,3’ünü, 1536 MW kurulu gücümüzle karşılıyoruz, yılsonu hedefimiz 1700 MW kurulu güç iken, 2023 hedefimiz ise YEKDEM’in de uzatılması halinde 3000 MW olacaktır. Türkiye, jeotermalde istikrarlı yatırımlarıyla 1526 MW kurulu kapasitesiyle ABD, Endonezya ve Filipinler’in ardından dördüncü sırada yer alıyor. Hedefimiz ise yakın zamanda ilk üçe girmek” dedi. “İkincil yatırımları değerlendiriyoruz”

Jeotermal enerji yatırımcılarının gündemlerine de değinen Ufuk Şentürk, şunları ekledi: “JESDER olarak bir süredir hibrit sistemler üzerinde çalışıyoruz. Mevcut yönetmelikte JES’lerin hibrit üretim yapması mümkün değil. Bu mevzuatta değişikliklerin yapılması halinde Türkiye’de inşa edilecek hibrit santraller yaklaşık 400 MW büyüklüğünde olacak ve elektrik sisteminde arz güvenliği artarken, jeotermal enerjinin sisteme verdiği elektrik oranı da yüzde 4’ten yüzde 5’e çıkacaktır. Jeotermalin bir diğer avantajı da ikincil yatırımlar adını verdiğimiz seracılık, kurutma, balıkçılık ve turizm gibi faaliyetlerde de kullanılabilmesidir. Örnek vermem gerekirse, sadece Batı Anadolu’daki kaynaklarımızdan 30 bin MW’lık termal potansiyel ile 6 milyon eş değer konutun veya seranın ısıtmasını sağlayabiliriz. Bir diğer örnek ise jeotermal seracılık alanındaki potansiyelimiz: Türkiye’de toplamda 13 bin dekar sera alanında ısıtma, TÜBİTAK verilerine göre ise toplam alanın yüzde 30’u oranında yaklaşık 4 bin dekarlık alanda jeotermal ısıtma yapılmaktadır. JESDER olarak hedefimiz ise bu alanı 4-5 katına çıkararak ideal düzeyde jeotermal kaynağından faydalanmak ve tarımda maliyetleri düşürmek.”