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Jess Thorup: Sivasspor bize zor anlar yaşattı

20.08.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında DG Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Thorup, "Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Bize zor zamanlar yaşattılar" dedi.

Jess Thorup: Sivasspor bize zor anlar yaşattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Kopenhag’da teknik direktörü Jess Thorup, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Thorup, "Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Bize zor zamanlar yaşattılar. Ceza sahamıza uzun toplarla yaklaşmaya çalışacaklardı. Bunu da iyi savuşturduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca topa hakim olduğumuzda iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk, değerlendirdik. İlk yarıda da bazı pozisyonlarımız var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Kopenhag
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