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  4. Jesse Sekidika transferinde Abdurrahim Albayrak detayı!

Jesse Sekidika transferinde Abdurrahim Albayrak detayı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı takımın bu sabah yaptığı antrenmana katıldı. Abdurrahim Albayrak ile poz veren Sekidika'nın transferini kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Jesse Sekidika transferinde Abdurrahim Albayrak detayı!

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'nın transferine nota koydu ve Nijeryalı futbolcuya imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı formayı giyen ve Abdürrahim Albayrak ile beraber poz veren Sekidika'nın transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

88 bin Euro alacağı ödenmediği için FIFA'ya başvuran Jesse Sekidika, Aralık ayı sonunda serbest kaldığına dair resmi yazıyı almıştı. Pazartesi günü Türkiye'yedönen Jesse, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'la geçerli sözleşmesini feshetti ve sarı-kırmızılı kulübe 3.5 yıllık imza attı.

jesse-sekidika-galatasaray

TFF 1. LİG'E DAMGA VURDU

Jesse Sekidika, Eskişehirspor'un en skorer ismiydi. Nijeryalı futbolcu 16 maçta 8 defa ağları sarstı. 2 de asisti bulunuyor. Toplamda 10 gole etkisi oldu. İlk yarıda 23 gol kaydeden Eskişehirspor'u hücumda büyük oranda sırtlamıştı.

(Sporx)

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