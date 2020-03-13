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Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel açıkladı! İşte Jet Sosyete final tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2020 01:45 | Son Güncelleme

Sevilen komedi dizisi Jet Sosyete final yaparak ekrana veda edecek. Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, dizinin final yapacağını açıkladı. Peki Jet Sosyete final tarihi ne zaman?

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel açıkladı! İşte Jet Sosyete final tarihi

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı dizinin final yaparak ekrana veda edeceği ortaya çıktı. 3. sezonuyla PuhuTV ve Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete'nin final tarihi de belli oldu.

GÜLSE BİRSEL JET SOSYETE'NİN FİNAL TARİHİNİ AÇIKLADI

Hem dizinin senaryosunu kaleme alan, hem de dizide Gizem Özpamuk karakterine hayat veren Gülse Birsel, Instagram hesabından takipçisinin yorumuna yanıt verdi. Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin Nisan sonunda final yapacağını duyurdu.

GULSE

"YENİ HİKAYELER ANLATMA ZAMANI"

Gülse Birsel başka bir takipçisinin sorusuna ise, "Avrupa Yakası 6 yıl, Yalan Dünya 90. bölüm. Bu da 59. bölüm olacak. Yeni işler yapma, yeni hikayeler anlatma zamanı" şeklinde yanıt verdi.

JET SOSYETE'DE YENİ BÖLÜM KONUĞU ALİCAN YÜCESOY

BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv'deki üçüncü sezonuna cuma günü yayınlanacak kahkaha dolu bir bölümle devam ediyor. Dizinin 15. bölümünün konuk oyuncusu ünlü oyuncu Alican Yücesoy olacak. Yücesoy dizide İlayda’nın yeni gazeteci sevgilisi Ahmet rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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