Jhon Duran geri dönüyor! Sözleşmesi bile belli oldu

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yoğunlaştırırken, hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'nin durumunu yakından izlerken alternatif isimler üzerinde de temaslarını sürdürüyor.
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Jhon Duran ile yapılan görüşmelerde kritik aşamaya gelindi. Kolombiyalı futbolcunun şartlar konusunda sarı kırmızılı kulüple ortak noktada buluştuğu ve İstanbul ekibine transfer olmaya olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Genç golcünün temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'a gelme isteğini ilettiği belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncu hakkında olumlu rapor verdiği ifade edildi. Buna karşın yönetimin, Duran'ın geçmişte yaşadığı bazı sorunları göz önünde bulundurarak farklı alternatifleri de değerlendirmeye devam ettiği aktarıldı.
Galatasaray'ın, Duran'ın bonservisini elinde bulunduran Al Nassr ile kiralama modeli üzerinden anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin resmiyet kazanması halinde sarı kırmızılıların oyuncuya yıllık beş milyon euro ücret ödeyeceği kaydedildi.
Transfer görüşmelerinde büyük ölçüde sona yaklaşılmasına rağmen son sözün Galatasaray Yönetimi tarafından söyleneceği belirtildi. Yönetimden onay çıkması durumunda resmi işlemlerin kısa süre içinde tamamlanması beklenirken, Jhon Duran'ın da gelecek haberi beklediği ifade edildi.
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