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Jhon Duran'ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Galatasaray derken...

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Portekiz devine imza atmak üzere yola çıktı.

Jhon Duran'ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Galatasaray derken...
Emre Şen

Galatasaray'da golcü arayışları doğrultusunda yürütülen transfer çalışmalarında taraftarı sarsacak çok sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin kadroya katmak için yoğun temaslarda bulunduğu ve transferine kesin gözüyle bakılan 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceğiyle ilgili Avrupa basınında adeta bir deprem etkisi yaratacak iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ezeli rakip Fenerbahçe'nin de formasını giyen genç yeteneğin yeni adresi futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

GALATASARAY'A TRANSFERİ AN MESELESİYDİ

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği transfer sürecinde aslında her şey Galatasaray'ın lehine ilerliyordu. Kolombiyalı forvetin bizzat kulübe haber yollayarak Galatasaray forması giymek istediğini iletmesiyle başlayan süreçte yönetim, oyuncu tarafıyla her konuda el sıkışmıştı. Sarı-kırmızılı kurmayların bu transferi bitirmesi ve resmi imzaların her an atılması beklenirken, genç oyuncudan herkesi adeta ters köşede bırakan beklenmedik bir hamle geldi.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU: YENİ ADRESİ BENFICA

Portekiz'in prestijli spor gazetelerinden A Bola'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Jhon Duran Portekiz devi Benfica ile her konuda anlaşma sağladı. Haberin detaylarında, Benfica yönetiminin oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması konusunda hem Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr hem de oyuncunun temsilcileriyle tam mutabakata vardığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde Lizbon'a giderek sağlık kontrolünden geçmesi beklenen genç golcünün sözleşmesindeki mali detaylar da gün yüzüne çıktı. Yapılan anlaşmaya göre, Al-Nassr kulübünden yıllık net 20 milyon Euro kazanan Duran'ın bu astronomik maaşının çok büyük bir kısmının Suudi Arabistan temsilcisi tarafından karşılanmaya devam edeceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
benfica Jhon Duran
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