Türk futbolunda bahis depremi! Bakanlık düğmeye bastı, Galatasaray ve Beşiktaşlı isimler de listede

İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen dev yasadışı bahis operasyonu kapsamında, Türk futbolunu sarsacak çok önemli bir adım atıldı. Aralarında tanınmış kulüplerin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu toplam on dokuz şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Konuyla ilgili resmi bir değerlendirmede bulunan Bakan Gürlek; yasadışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve bu tür suçlardan elde edilen gelirlerle mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.

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DEV KULÜPLERDE DEPREM ETKİSİ YARATAN İSİMLER

Operasyonun en çok ses getiren boyutu ise şüphesiz ülkenin köklü çınarlarında yöneticilik yapmış isimlerin de soruşturma dosyasına dahil edilmesi oldu. Galatasaray'da görev yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarında rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 farklı kupon oynadığı değerlendirilen Maruf Güneş, listede en çok dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı cephede ise durum çok daha çarpıcı rakamlara ulaşıyor. Beşiktaş'ta yöneticilik geçmişi bulunan Tolga Kırgız 1.488 kuponluk inanılmaz bir hacimle iddiaların odağında yer alırken; onu 996 adet şüpheli kuponla Kerem Gürel ve 53 kuponla Ahmet Akçelik takip ediyor.

ANADOLU'YU SARAN KAPSAMLI AĞ

Soruşturmanın boyutları sadece devlerle sınırlı kalmayıp Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplere de geniş çapta uzanmış durumda. Erzurumspor'dan Avni Akdemir 218 kuponluk iddiasıyla dikkat çekerken, Bandırmaspor'dan Ünsal Yamaner 144, Adanaspor'dan Savaş Tatil 124 ve Altay'dan Hasan Turan Güven 78 kuponla dosyanın kilit isimleri arasında gösteriliyor. Aynı doğrultuda Boluspor cephesinde tam dört farklı yöneticinin adı geçiyor; Ali Şen 61, Halil İbrahim Yavaş 28, Ali Gürsoy 22 ve Murat Şabablı 13 kupon üzerinden mercek altına alınıyor. Sürecin diğer halkalarında ise Gençlerbirliği'nden Özgür Durşen 50 ve Sezgin Özkan 16, Bodrumspor'dan Hüseyin Gözütok 27, Karaman FK'dan Ömer Çetin 18, Altınordu'dan Barış Orhunbilge 14, Balıkesirspor'dan Kemal Aydın 12 ve Adana Demirspor'dan Ali Sancak 7 kuponluk bahis eylemleri iddialarıyla operasyonun hedefleri arasında yer buluyor.